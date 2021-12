La Bioma Civitavecchia: "Meno alberi allergenici a causa delle fonti inquinanti" - Terzo Binario News

“Considerato che sul nostro territorio sussistono numerosi fonti inquinanti, abbiamo proposto all’Ufficio competente del Comune di Civitavecchia di ridurre le piantumazioni di alberi con elevato potere allergenico ad esempio cipresso, ligustro e altre elencanti nel Atlante dei Principali Pollini Allergenici dell’Alto Lazio Tirrenico (UniTus).

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è assistito negli ultimi decenni a un forte incremento delle malattie allergiche: i pollini aerodiffusi sono responsabili di gravi disturbi a carico dell’apparato respiratorio associati spesso per esempio ad asma e tosse, oltre i sintomi quali prurito, congiuntivite ecc.



L’interazione tra particelle di polvere sospese nell’aria e pollini: i pollini delle zone inquinate sono ricoperti di sostanze nocive, che alterano il loro contenuto allergenico e possono rafforzarne l’effetto. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di adoperarsi presso gli Enti competenti per istallare centraline di monitoraggio aerobiologico di spore e pollini a Civitavecchia. Visto la numerosa presenza di soggetti affetti da disturbi quali asma e rinite allergica riteniamo che sia un gesto di civiltà migliorarne la qualità della vita non solo con la cura ma anche con l’istallazione di centraline per monitorare i pollini e la semplice pratica di ridurre le specie arboree con alto potere allergenico. Nella foto Robinia pseudocacia pianta allergenica minore-neofita invasiva”.

Associazione Culturale Naturalistica BIOMA Civitavecchia