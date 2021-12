Monti Sabatini- No Discarica: "Questa cava non è un albergo" - Terzo Binario News

“Nessuna discarica al confine adiacente al Parco di Veio.

L’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano rimarca il NO alla realizzazione di un impianto ex-novo di stoccaggio di rifiuti urbani al confine con il Parco di Veio.

La politica deve essere responsabile. Non si può parlare di responsabilità se si ritiene di gravare su un ambiente incontaminato e ricco di specie protette. Realizzare una discarica in quel sito significa incontrovertibilmente danneggiare un sistema ambientale con indubbie ripercussioni anche sul piano sanitario.

Non resta difficile pensare che sia una scelta scellerata e priva di logica la collocazione in prossimità di un parco e di centri abitati. È irriconoscente, visto che Magliano Romano ed i comuni limitrofi sono virtuosi sul piano del ciclo dei rifiuti, con differenziata porta a porta. 8 anni in attesa di risposte dall’ufficio Via della Regione Lazio. Adesso Basta. Decidiamo noi, il territorio non si tocca. Sabato 4 Dicembre tutti a Magliano Romano. Ore 15 Piazza Risorgimento Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano.