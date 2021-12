Al Granari Spazio Off di Civitavecchia spettacolo per Amnesty International - Terzo Binario News

In scena “Party time” della compagnia “Quint&ssenza”

di Cristiana Vallarino

Una serata a teatro per un atteso ritorno in sala dopo il lockdown che ha pure la finalità di raccogliere fondi per un’importantissima associazione mondiale che difende i diritti umani, “Amnesty international”.

L’appuntamento è per mercoledì 8 dicembre, presso il teatro “Granari Spazio Off” di Civitavecchia, dove la compagnia teatrale “Quint&ssenza” andrà in scena con la commedia del drammaturgo inglese Harold Pinter “Party time”. Lo spettacolo, con la regia di Marco Restante, offrirà l’opportunità di riflettere sulle relazioni tra potere e violazione dei diritti umani.

Si tratta di una pièce che già è stata presentata a metà novembre al Festival degli Atti unici di Tolfa, ottenendo il premio per la miglior regia, firmata appunto da Restante che è anche sul palco come attore con gli altri otto protagonisti. Fra loro anche il giovanissimo pianista Riccardo Ciurlanti che ha ricevuto un attestato per aver accompagnato dal vivo la commedia.

L’intero incasso sarà devoluto al gruppo “Amnesty International 240” di Civitavecchia, che allestirà un punto informativo e raccoglierà firme per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano ingiustamente detenuto in patria.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro più 2 per la tessera. Saranno naturalmente rispettate le normative anti Covid. Per prenotazioni https://www.facebook.com/Quintssenza-Compagnia-Teatrale-973844719342433/ oppure https://www.facebook.com/granarispaziooff.