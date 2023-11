La bella realtà del settore giovanile del Tolfa Calcio • Terzo Binario News

“All’ombra del castello della Rocca dei Frangipane sta crescendo sempre più una società, che in decenni di storia ha fatto dell’impegno e della serietà il suo modus operandi.

Un sodalizio con lo sguardo rivolto costantemente al futuro che cerca di inculcare nei ragazzi quel profondo senso di appartenenza e l’amore per la propria maglia e la propria città.

Un amore che non può non riflettersi oltre che nei rapporti di amicizia anche la domenica sul campo di gioco, ma che non ha come precipuo scopo la vittoria a tutti i costi, bensì la convinzione che togliere i ragazzi dalla strada é già un successo.

Una filosofia di calcio che sta portando risultati sotto tutti i punti di vista compreso quello sportivo.

Sulla scia dell’ottimo inizio di stagione dei ragazzi di mister Macaluso, arrivano riscontri positivi anche dal settore giovanile bianco rosso, dagli Juniores regionali ai Pulcini:

Gli Juniores Regionali di mister Gallina trovano la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo della Sorianese per 3 a 1.

Gli Under 16 Allievi Provinciali guidati da mister Trucchia vincono fra le mura amiche con il risultato di 2-0 sul Fabrica Calcio.

Vincono ancora gli Esordienti di mister Bucci mentre finisce in pareggio la gara dei Pulcini di mister Paradisi

Per i più piccini “Primi Calci” e “Piccoli Amici” continua la proficua collaborazione con l’ASD C.M. Tolfallumiere dove si sono registrati ottimi numeri in termini di nuovi tesseramenti.

A dirigere questa splendida realtà ci sono più di 20 elementi che collaborano attivamente e sono dediti ad inculcare nei ragazzi senso sportivo e rispetto di qualunque avversario”.

Tolfa Calcio