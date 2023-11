Il civitavecchiese Dario Canestrelli salpa per la regata in solitario intorno al mondo • Terzo Binario News

Un’iniziativa privata di carattere velico prenderà il via il prossimo 7 novembre alle ore 11.30 dal Forte Michelangelo di Civitavecchia, con il patrocinio dell’Autorità portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta , della Provincia di Viterbo e del Comune di Tarquinia.

L’impresa , denominata “Solo Around World” 2023-2024-2025, giro del mondo in solitario, a tappe e senza assistenza, nasce dal desiderio di un noto skipper locale, Dario Canestrelli, di proporre un contatto ravvicinato e prolungato con l’elemento marino, con le sfide che questo comporta, e che inevitabilmente produrrà un arricchimento personale sia in termini di riflessione personale che di apertura al nuovo che avverrà.

Non si tratta di una attività sportiva estrema, ma di un’avventura che, con le adeguate competenze tecniche e un atteggiamento di profondo rispetto verso l’ambiente, è alla portata di molti sportivi.

E c’è da credere a Canestrelli, che con alle spalle un liceo nautico, dieci anni nella marina commerciale, la partecipazione a competizioni di rilievo con ottime classificazioni – tra cui Roma x2, 500×2, Giraglia – torna a prendere il largo a bordo di “Isotta”, un 7.20, e punterà per il primo round 2023 al Mediterraneo, Isole Canarie e Martinica, mentre il progetto nei tre anni è quello di navigare gli oceani, poco al di sotto dell’equatore, attraverso i canali di Panama e di Suez.

Ma sguardo e cuore sono già rivolti al 2027, alla regata oceanica competitiva Minitransat su imbarcazioni classe Minitrans, a cui il progetto in questione è funzionale, consentendo di rispondere ai requisiti richiesti per partecipare alla corsa “Au Large” 2027.