Futsal: il Civitavecchia pareggia e si rammarica, Santa Severa in crisi • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia non riesce a ripetersi contro la Lidense (2-2) mentre il Santa Severa sprofonda con la sconfitta patita al PalaTorrino contro la Cccp 1987 per 9-4. Questo il resoconto della settima giornata del girone A di C1.

La squadra di Umberto Di Maio non ha dato seguito all’ottimo pareggio in casa della Canottieri Lazio capolista perché si è fatta rimontare subendo un gol a 2 secondi dalla fine della sfida.

Nel confronto dell’Ivan Lottatori a dire il vero gli ospiti il pareggio se lo sono meritato soprattutto per un primo tempo in cui hanno tenuto possesso palla e generato le migliori occasioni da gol, neutralizzate da un capitan Claudio Cleri in stato di grazia.

Su un contropiede perfetto di Daniel Pernelli l’1-0 mentre a inizio ripresa il raddoppio di Gabriele Sarracco con una punizione potente. Nel frattempo è scesa la pioggia, che ha condizionato il palleggio di entrambe le squadre. A dimezzare lo svantaggio per la Lidense è stato Francesco Crociani mentre il punto del 2-2 – in applicazione di uno schema con tiro da fuori – lo ha firmato Emanuele Marciò. Dispiaciuto e consapevole mister Umberto Di Maio circa la prestazione dei suoi: «Rispetto ad altre occasioni – ha spiegato l’allenatore – abbiamo pagato maggiormente le assenze e le condizioni meteo avverse. Nel primo caso, questo fatto ha limitato le rotazioni non facendo rifiatare i giocatori più stanchi. Nel secondo, per il controllo della palla con il sintetico inzuppato. Abbiamo subito il gol del pareggio alla fine della gara, questo mi ha fatto arrabbiare perché andava evitato. Era un’azione da palla inattiva, con noi schierati in difesa e quindi leggibile, sebbene i lidensi il pari se lo siano meritato per l’andamento generale della sfida. Quella di sabato è stata una lezione che servirà a tutti per crescere».

Sul fronte Santa Severa invece uno scontro diretto che ha visto il quintetto romano prevalere, mettendo i guai seri la truppa di Vincenzo Di Gabriele. Per i neroverdi i centri di Patrizio Maggi, capitan Jeanpier Gaone, Carlo Alberto De Paolis e ancora una volta del portiere Francesco Lucentini, che si conferma un vero goleador.

In classifica tuttavia i risultati delle altre squadre non hanno penalizzato troppo il Civitavecchia. Infatti la Canottieri Lazio è prima con 19 punti, segue La Pisana a una lunghezza di distanza mentre a quota 14 ci sono gli stessi nerazzurri e l’Aranova. A 12 il Santa Gemma. Ben diversa, e molto critica, la situazione del Santa Severa. I neroverdi sono ultimi con 4 punti insieme alla Vigor Perconti solo che rispetto alla giornata precedente molte delle altre squadre hanno conquistato pareggi o vittorie che hanno permesso loro di allontanarsi dalla posizione peggiore. Non di molto però, quindi i margini per rientrare ci sono tutti. Sabato prossimo al PalaDeAngelis il derby fra santaseverini e civitavecchiesi.