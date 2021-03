La Animo: "Tutto tace nel Distretto dei comuni di Ladispoli e Cerveteri, una vergogna" - Terzo Binario News

Il presidente dell’associazione Gianfranco Marcucci tuona contro le istituzioni che hanno perso il finanziamento regionale

“Il prossimo 30 aprile si dovrà presentare il nuovo piano sociale di zona alla Regione Lazio, ma tutto tace nel Distretto dei comuni di Ladispoli e Cerveteri.

Nell’ultimo piano approvato sono stati tantissimi i soldi stanziati dalla Regione che i due comuni non sono riusciti a spendere. Si parla di molte centinaia di migliaia di euro, non spiccioli. Una vergogna.

Ancora una volta stiamo rischiando grosso. Il Distretto gestito in questo modo non può più andare avanti.

Prima di tutto bisognerebbe renderlo realmente funzionale dotandolo di figure che ci lavorino a tempo pieno (come le deliberazioni regionali impongono).

Intanto la campagna elettorale si avvicina, ed a breve ritorneranno gli slogan “Nessuno rimanga indietro”, ‘Il sociale prima di tutto’.

Non so con quale faccia si andranno a chiedere i voti sapendo che nel corso di questi ultimi anni centinaia di famiglie in difficoltà, anziani e tantissimi soggetti fragili sono stati trattati come l’ultima delle ultime ruote del carro”.

Il presidente dell’associazione Gianfranco Marcucci