La 93enne di Viterbo Licia Fertz tra le 100 donne più influenti del pianeta • Terzo Binario News

Licia Fertz, la modella e influencer più anziana d’Italia, a 93 anni entra nella classifica 2023 delle 100 donne più influenti e stimolanti del pianeta, stilata dalla Bbc. Insieme a lei solo un’altra connazionale: Antinisca Cenci, disabile e campionessa di volteggio equestre. Antinisca si è guadagnata il suo spazio nell’associazione europea Inclusion Europe per far rispettare i diritti delle persone che hanno una disabilità intellettiva, e supporta numerosi progetti per le persone con disabilità.

Nella classifica top-100 della Bbc ci sono una sfilza di nomi già conosciutissimi a livello mondiale, come quello della ex first lady Michelle Obama che si è guadagnata un posto nella top-100 per i suoi progetti per la parità di genere (Girls Opportunity Alliance) e per le campagne anti-obesità, l’attivista per i diritti umani, Amal Clooney e l’icona internazionale del femminismo, Gloria Steinem.

Per la viterbese d’adozione Licia Fertz è un riconoscimento prestigioso, che pochi in Italia possono vantare. “Ha scritto un’autobiografia e posato nuda per la copertina del magazine Rolling Stones all’età di 89 anni – scrive la Bbc. È una attivista contro le discriminazioni contro gli anziani, promuove la body positivity e trasforma il modo in cui percepiamo i corpi degli anziani“. Una storia non scontata e fuori dal comune la sua. Nonna Licia, da giovane fu costretta a fuggire dall’Istria perché cacciata dai titini. Dopo aver vissuto sulla sua pelle una guerra mondiale, la morte precoce di una figlia e aver perso il marito. Quando il nipote le ha aperto un profilo Istagram per tirarla su di morale, il sorriso radioso e i suoi scatti fotografici ironici l’hanno subito trasformata in una star dei social.

Ad agosto scorso Licia Fertz è stata anche il volto della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, ideata dal Comune di Viterbo in collaborazione con la locale Prefettura.

Fonte, RaiNews24