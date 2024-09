Juniores del Cerveteri batte di misura la Dm 84 • Terzo Binario News

Al Campo Enrico Galli finisce 1 a 0 per i “ragazzi terribili” di Simone Sale: un ottimo test in vista dell’avvio del campionato di entrambe le squadre

Calcio di fine estate nel pomeriggio di sabato 31 agosto al Campo Enrico Galli di Cerveteri.

A scendere in campo, in un clima disteso ed amichevole, la DM 84, che ad ottobre inizierà il Campionato di Prima Categoria, raggiunto dopo una galoppata trionfale nel torneo dello scorso anno, una squadra coesa e pronta a dire la propria nel corso della stagione sapientemente guidata dal Mister Pietro Virgili, e l’Under 19 del Città di Cerveteri, che vede anche quest’anno nel ruolo di “Generale” il Mister Simone Sale.

Anche i giovani verdazzurri vengono da una stagione trionfale: vincendo il Campionato Regionale infatti, hanno segnato una pagina di storia nel calcio giovanile etrusco, meritandosi a pieno titolo la promozione in Élite.

Un’amichevole che è giunta in due fasi totalmente diverse della preparazione delle due compagini: se la Dm 84 infatti è appena una settimana che ha ricominciato a correre, in quanto il proprio campionato inizierà tra più di un mese, i giovani di Mister Sale invece hanno già molti km sulle gambe: tra una settimana inizieranno le gare ufficiali e l’esordio non sarà dei più facili, in quanto saranno impegnati in trasferta contro l’Atletico Salaria Vescovio.

Difficile dunque dare un vero e proprio giudizio tecnico, ma è stata ugualmente occasione per entrambe le formazioni per sperimentare schemi, moduli e nuove opportunità da replicare poi quando il gioco “si farà duro”.

La gara, che non ha comunque visto azioni particolarmente spettacolari, si è conclusa sul risultato di 1 a 0 per il Cerveteri. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti inviolate, mentre poi gli etruschi di Sale, hanno preso campo e creato più occasioni da rete, alle quali in ogni caso la Dm84 ha saputo “tener botta”. A referto, da inserire anche due rigori sbagliati per la Juniores, parati dal portiere della DM Alessio Loreti.

Il portiere della Dm 84 Alessio Loreti