Primo test della Futsal Civitavecchia a Fabrica • Terzo Binario News

Prima uscita positiva per la Futsal Civitavecchia che non demerita al cospetto del Real Fabrica di Roma compagine che milita nella A2 di calcio a 5.

Caldo soffocante al palaAnselmi, dove hanno vinto i padroni di casa 9-2 ma il risultato non è un problema per i rossoblù. Infatti la prestazione è stata buona al cospetto di un quintetto di due categorie superiore.

Gli uomini di Vincenzo Di Gabriele sono saliti nel centro falisco senza il portiere Aruanno, Mondelli e López ma questo non ha impedito loro di giocare a viso aperto contro i biancoblucelesti.

La prima frazione si è chiusa sul 4-2 per il Fabrica, con i due gol civitavecchiesi messi a segno da Jacopo Santomassimo. Tanto spazio ai giovani, il cui atteggiamento è piaciuto al mister: «Abbiano pressato quasi sempre ed è andata bene – dice Di Gabriele – con i gol di casa arrivati per errori individuali. Ma in campo, con capitan Mori e Giocondo, c’erano tanti ragazzi che si sono confrontati con un futsal a cui non sono abituati. È stato momento di crescita utile per tutti. Inoltre va sottolineato che questi sono stati giorni di allenamenti intensi all’Ivan Lottatori, che nelle gambe si sono fatti sentire», la conclusione dell’allenatore.