"Come l’Intelligenza Artificiale cambia il mondo" di Stefano Machera a Rifugio degli Elfi • Terzo Binario News

Venerdì 30 agosto alle ore 18:00 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “Come l’Intelligenza Artificiale cambia il mondo” di Stefano Machera, Franco Angeli Editore. Dialogherà con l’autore Maria Rita Porfiri.

Evento con il patrocinio del Comune di Cerveteri Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione.

“Una lettura indispensabile per comprendere cosa soprattutto non è l’IA, e quali potenziali effetti negativi potrebbe avere sulla società e sul mondo del lavoro se introdotta senza adeguate politiche di supporto”

Corrado Giustozzi, informatico e giornalista, studia gli aspetti socioculturali di rischio nell’uso delle nuove tecnologie

“Un libro che aiuta a comprendere e che spinge a riflettere sull’impatto che la rivoluzione AI avrà sulla società e sulla nostra vita” Luca Sambucci, informatico esperto di cybersecurity e Intelligenza Artificiale, consulente del Governo italiano e della Commissione europea sui medesimi temi

Sentiamo ogni giorno parlare di Intelligenza Artificiale, a volte come la bacchetta magica che risolverà ogni nostro problema, altre volte come la più grande minaccia per l’umanità. Cosa dobbiamo davvero sapere, come cittadini, sull’Intelligenza Artificiale? Quali sono le sue promesse credibili, e quali i rischi che comporta? E, soprattutto, cosa si può e si deve fare per far sì che l’IA, alla fine, non sia solo un mezzo per produrre un maggior profitto per pochi, ma renda migliore la nostra vita e quella dei nostri figli? Quale nuovo mondo possiamo costruire per noi, e per loro?

Questo libro, destinato ai lettori interessati ma non necessariamente specialisti, vuole rispondere proprio a queste domande, senza tecnicismi ma senza comunque rinunciare a spiegare l’essenziale, ponendo al centro dell’attenzione le potenziali trasformazioni della nostra organizzazione economico-sociale che potranno trarre origine dai futuri sviluppi dell’IA, se accompagnata da una visione politica finalmente lungimirante.

Stefano Machera, laureato in Fisica, è Senior Manager in una delle principali aziende di soluzioni informatiche e di high-tech d’Italia. Lavora da oltre 35 anni nel campo dell’Information Technology, prevalentemente come consulente e Program Manager per diverse delle maggiori aziende italiane. Appassionato di scienza, economia e politica, scrive regolarmente sulla rivista online “Readaction Magazine”. Ha pubblicato con il sociologo Claudio Bezzi il saggio Pensare la democrazia nel terzo millennio.

Per info 069943140

L’EVENTO SI SVOLGERA’ ALL’ESTERNO, INGRESSO GRATUITO