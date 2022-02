Italia Viva di Anguillara punta sul Pnrr: "Occasione da non perdere" - Terzo Binario News

“Con il PNRR anche Anguillara ha un’occasione, da non perdere.I 5 milioni di euro, provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verranno investiti sul territorio sabatino e in particolare su 9 progetti sviluppati dal Comune di Anguillara durante quest’ultimo anno, come riportato dal Sindaco Pizzigallo.Parliamo di un’opportunità senza precedenti: abbiamo finalmente la possibilità di intervenire con somme sostanziali nella riqualificazione del tessuto urbano con l’obiettivo di ridurre (così come da finalità del bando stesso) quei fenomeni di degrado sociale e di marginalizzazione che pesano sulle famiglie e sull’intera comunità, investendo seriamente nel miglioramento della qualità di vita, sia dal punto di vista sociale, che urbano ed ambientale.Notiamo con piacere i fondi destinati allo sviluppo culturale e sportivo del Paese, come quelli destinati alla ristrutturazione del teatro di San Francesco, della Biblioteca comunale, alla realizzazione di uno spazio polifunzionale presso l’ex Consorzio agrario e alla rifunzionalizzazione della piscina comunale e del polo sportivo.Inoltre, un grande impulso turistico verrà dato sicuramente dalla realizzazione della passeggiata panoramica, in grado di connettere finalmente le bellezze del territorio con il panorama che le circonda.Abbiamo l’occasione di investire queste risorse per il bene della comunità e del territorio, non possiamo sprecarla. Controlli adeguati durante la messa in opera dei progetti e celerità dell’esecuzione possono fare la differenza. Ringraziamo gli uffici e i tecnici per il lavoro svolto.”

Italia Viva Anguillara