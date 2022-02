Matteo Paradisi nuovo segretario generale della Filt Cgil Civitavecchia - Terzo Binario News

Matteo Paradisi è stato eletto Segretario Generale della Filt Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo dall’Assemblea Generale del sindacato dei trasporti. Alessandro BorgionI, Segretario Generale uscente, cui va un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, continuerà a svolgere attività politica all’interno della struttura regionale.

Matteo Paradisi, 38 anni, capotreno Trenitalia, ha iniziato il suo percorso in Filt Cgil nel 2005 seguendo il settore degli equipaggi. Nel 2008 partecipa al progetto formativo “120 sindacalisti giovani ferrovieri” organizzato dalla Filt Cgil nazionale. Nel 2015 viene eletto RSU. Prosegue la sua attività entrando a far parte del dipartimento regionale delle attività ferroviarie Filt Cgil Roma e Lazio seguendo relazioni industriali e coordinando le varie strutture sindacali interne alla società Trenitalia. Dal 2015 è responsabile delle attività ferroviarie e appalti per la Filt Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo e Roma Centro Ovest Litoranea.

“Una grande responsabilità, in un territorio molto vasto e impegnativo in cui sono presenti settori e siti strategici per il trasporto nazionale ed europeo. Corridoi stradali, ferroviari, marittimi, importanti siti della logistica e forte presenza trasporto pubblico locale, sono i vettori su cui dovremo lavorare per la tutela dell’occupazione e per la difesa dei diritti dei lavoratori, in primis per la sicurezza sul lavoro. Tante sono le possibilità di sviluppo tracciate dagli investimenti previsti dal PNRR in questo territorio. Ritengo fondamentale, ora più che mai, il rafforzamento della confederalità che passa sicuramente attraverso una forte collaborazione con la camera del lavoro territoriale e con le altre categorie della nostra organizzazione sindacale. Bisogna ripartire proprio dai territori e dalla presenza nei luoghi di lavoro. I nostri delegati sindacali sono determinanti per fornire aiuto e supporto a chi dobbiamo rappresentare. Altrettanto importante sarà lavorare saldamente per mantenere un’unità sindacale con Cisl e Uil, e per un fattivo confronto con le istituzioni locali”.