Il Consigliere regionale Palozzi sprona Gualtieri: "Strade siano priorità" - Terzo Binario News

“Vorremmo ricordare a Roberto Gualtieri che è anche sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, e che quindi dovrebbe affrontare con maggior impegno e concretezza pure le tante priorità dei comuni dell’hinterland. Tra le competenze di Palazzo Valentini, infatti, va sicuramente annoverata la gestione di circa duemila chilometri di rete viaria suddivisa in oltre 300 strade su cui vengono svolte attività di sorveglianza, di manutenzione ordinaria e straordinaria. E molte di queste arterie, assai utilizzate dai tanti pendolari, studenti e lavoratori, si trovano in situazioni critiche ormai da tempo. Una di queste è certamente la via Ardeatina, che necessita di opere di riqualificazione e messa in sicurezza, visto che, come documentato anche dalla stampa, in vari tratti è ridotta ad una sorta di vera e propria groviera. Dunque, auspichiamo che il sindaco Gualtieri adotti una seria programmazione per ristabilire sicurezza e decoro su queste strade e non si ricordi del territorio provinciale solo quando si tratta di rivolvere i problemi di Roma, come accaduto recentemente con la discarica di Roncigliano”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.