Isole ecologiche Ama: assessora comunale non si presenta in Municipio III, FdI "pronti alle barricate" - Terzo Binario News

“L’Assessore ai rifiuti Katia Ziantoni era attesa oggi in Commissione Ambiente del Municipio 3 per dare delucidazioni ai cittadini sulla delibera relativa alla nuova individuazione di aree per la realizzazione di non precisate strutture logistiche di Ama. La Ziantoni, invece, ha inviato una lettera con l’intento di rassicurare i cittadini dicendo che i progetti in questione non sono progetti più impattanti che nel loro iter autorizzativo devono coinvolgere anche la Regione Lazio, ma che sono progetti meno impattanti. Il nostro territorio viene da una lunga battaglia contro l’amministrazione Raggi che poco più di un anno fa voleva impiantare un sito di trasbordo in viale Ave Ninchi, non vorremmo che l’amministrazione capitolina stia facendo lo stesso gioco di allora”. E’ quanto dichiarano in una nota la capogruppo in Municipio III di Fratelli d’Italia Giordana Petrella e il consigliere regionale del Lazio, Chiara Colosimo

“Se la Ziantoni voleva rassicurare il territorio, non intervenendo in commissione e scrivendo quella missiva ha ulteriormente alimentato i sospetti, perché per realizzare un sito di trasbordo non c’è bisogno di alcuna autorizzazione regionale, basta il Comune di Roma. Annunciamo sin da ora che siamo pronti a mobilitarci sin da subito con i comitati e i cittadini dei quartieri interessati, non permetteremo a nessuno di prendere decisioni senza coinvolgere il territorio”.