Irruzione dei Carabinieri a piazza Gasparri: tre arresti a Ostia • Terzo Binario News

L’imponente servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API), coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento “Criminalità diffusa e grave” – che si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’arresto di tre persone, una in flagranza di reato e due in esecuzione di ordinanze cautelari, e alla denuncia a piede libero di altre 6.

I Carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti “fortini” dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri.

Rinvenute e sequestrate due pistole a salve, prive del tappo rosso, e oltre 100.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali della zona di Ostia Ponente, identificando 180 persone e controllando 58 veicoli.

L’operazione, proseguita anche nel pomeriggio, sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti onesti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai Carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno. L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio.