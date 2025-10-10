A12, altre cinque notti di lavori sulla Roma-Fiumicino verso Civitavecchia • Terzo Binario News

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.