Torna alla Pisana “un Consiglio in salute” • Terzo Binario News

“Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre dalle ore 9 alle 17, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio a Roma in Via della Pisana 1301, torna “un Consiglio in salute”, il programma gratuito di prevenzione e screening, rivolto a tutto il personale della Pisana (con adesione volontaria). Lunedì mattina 13 ottobre alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, presso la Sala Etruschi del Consiglio regionale a Via della Pisana 1301.

Il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione, che può generare ricadute positive sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a consentire la diagnosi precoce e tempestive.

E’ un programma che portiamo avanti da un anno: dopo l’evento rivolto ai dipendenti a ottobre del 2024, abbiamo organizzato due appuntamenti di “Un Consiglio in Salute” coinvolgendo anche la cittadinanza ( a maggio scorso al centro commerciale Porta di Roma in zona Bufalotta e a luglio all’auditorium Parco della Musica), che hanno registrato una grande partecipazione. Garantiremo la massima attenzione e sensibilità a tal riguardo, e ripeteremo queste e altre iniziative anche in futuro”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che aggiunge:

“Nel corso delle 5 giornate, sarà possibile effettuare le seguenti visite (o richiedere informazioni e consulenze finalizzate): donazione sangue; elettrocardiogramma in telemedicina; screening nefrologico, fisioterapico, al colon retto; misurazione pressione arteriosa, glicemia e saturazione; malattie apparato visivo; malattie della pelle e melanoma; malattie del cavo orale. E’ prevista anche una campagna informativa sui disturbi alimentari.

Colgo l’occasione per ringraziare il personale della Pisana, tutti coloro che lavorano e collaborano per rendere possibile l’evento, a partire da: Asl Rm3; Azienda ospedaliera universitaria Tor Vergata; Università di Tor Vergata – Oftalmologia Ptv; Melanoma Day Odv; Istituto internazionale Scienze Mediche Antropologiche e Sociali – Malattie della pelle; Adspem – associazione donatori sangue; La rete di tutti – associazione donatori sangue; Federfarma Roma; Associazione farmacisti volontari per la protezione civile di Roma; Ofi Lazio – Ordine dei fisioterapisti; Fondazione Andi E.T.S – associazione nazionale dentisti italiani; Cittadinanzattiva Lazio; Incr ( istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari); Ordine dei farmacisti della provincia di Roma; FIR – Fondazione italiana del rene; OPI – Ordine professionale degli infermieri Provincia di Roma; Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e degli odontoiatri; FIMMG – Federazione italiana medici di medicina generale; IAPB Italia Ets (sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità); associazione Donna Donna Onlus”.