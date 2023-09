Investito da auto pirata su via Casilina, morto 13enne: 20enne si costituisce • Terzo Binario News

Un romeno dovrà rispondere di fuga, omissione di soccorso e omicidio stradale

Incidente mortale in via Casilina, all’altezza del civici 2087. L’episodio è avvenuto l’altra sera verso le 00,30.

Un 13enne, nato in Egitto, è stato investito da una vettura, che poi si è data alla fuga. Il IV Gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale è intervenuto per i rilievi. Chiusa momentaneamente via Casilina da via Casale del Finocchio a via Letoianni, su ambo sensi di marcia. La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata.

Dalle indagini svolte dagli agenti è stato possibile risalire al veicolo abbandonato sul ciglio della strada (una Volkswagen Golf), tra i Comuni di Colonna e Zagarolo. Dopo circa 12 ore dall’impatto, si è costituito presso i carabinieri di Frascati un cittadino romeno di 20 anni.

Il giovane dovrà rispondere di fuga, omissione di soccorso e omicidio stradale.