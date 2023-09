Forte scossa di terremoto nella notte in provincia di Firenze, tanta gente in strada • Terzo Binario News

Scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1, nel Comune di Marradi, nel Fiorentino.

L’evento sismico si è verificato alle 05.10, secondo quanto rilevato dall’Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze. La Protezione Civile ha reso noto che non si registrano danni a cose o persone, ma centinaia di persone si sono riversate in strada dopo il sisma.

Il sisma è stato avvertito in tutta la Toscana e nelle regioni limitrofe, compresa l’Emilia-Romagna e le Marche. Con lo stesso epicentro i sismografi dell’Ingv hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 3.3 alle ore 04:38 e successivamente altre 8 scosse di magnitudo tra 2 e 3, sempre sull’Appennino, a Marradi o nei pressi della vicina Tredozio (Forlì Cesena).

A seguito della forte scossa, il sindaco di Marradi (Firenze), Tommaso Triberti, ha stabilito la chiusura della scuole in via precauzionale. Le scosse di terremoto, si spiega ancora, “hanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada. E’ stato attivato il Centro operativo comunale. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, che sta monitorando la situazione, non ha ricevuto al momento segnalazioni di danni a cose e persone”.

Danni a Tredozio (Forlì-Cesena) “Siamo tutti fuori casa”

“Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone”, spiega invece la sindaca di Tredozio (Forlì-Cesena) Simona Vietina. Il paese, già colpito dall’alluvione, non è lontano in linea d’aria da Marradi, in Toscana, dove c’è stata la scossa principale, ma è stato a sua volta epicentro di alcune scosse di assestamento, almeno quattro, una di magnitudo 3. “Siamo tutti fuori casa, ho aperto il Centro operativo comunale, attendiamo l’intervento dei vigili del fuoco”. Dopo l’alluvione si continuano a vivere giorni difficili, “uno dopo l’altro”. “La scossa l’abbiamo sentita forte”, dice il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Sisma Appennino, Giani: stiamo verificando eventuali danni

“Terremoto di Magnitudo ML 4.8 con epicentro a Marradi (FI). In corso altre scosse di assestamento. Stiamo verificando eventuali danni causati dalla forte scossa di terremoto avvertita in molte zone della Toscana”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.