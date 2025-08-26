Investimento mortale a Trastevere, rallentamenti sulla Fl5 • Terzo Binario News

Uno straniero è stato travolto, disagi anche sulla Fl1 e sulla Fl3
Dalle ore 12:20 nel nodo di Roma, la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Roma Ostiense per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.
La vittima è uno straniero.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: I treni delle relazioni Roma – Fiumicino, Roma – Viterbo e Roma – Pisa potranno ancora subire ritardi, cancellazioni o variazioni .
Lo rende noto Rfi.