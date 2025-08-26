 Investimento mortale a Trastevere, rallentamenti sulla Fl5 • Terzo Binario News

Ago 26, 2025 | Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Roma, Santa Marinella, Tarquinia

polizia polfer binari cadavere

Uno straniero è stato travolto, disagi anche sulla Fl1 e sulla Fl3

Dalle ore 12:20 nel nodo di Roma, la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Roma Ostiense per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

La vittima è uno straniero.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: I treni delle relazioni Roma – FiumicinoRoma – Viterbo e Roma – Pisa potranno ancora subire ritardi, cancellazioni o variazioni .

Lo rende noto Rfi.