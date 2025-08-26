Cibo scaduto nel minimarket di Torre Maura, 70 kg di merce sequestra da Roma Capitale • Terzo Binario News

Oltre a 40mila euro di sanzione per il gestore, un 30enne bengalese
Nell’ambito dei controlli che la Polizia Locale di Roma Capitale porta avanti costantemente per verificare l’osservanza delle regole nel settore commerciale, soprattutto con riferimento alle disposizioni poste a garanzia della sicurezza alimentare e salute pubblica, nei giorni scorsi gli agenti del VI Gruppo Torri hanno effettuato una serie di controlli presso le attività commerciali nella zona di Torre Maura, rilevando gravi irregolarità presso uno degli esercizi ispezionati.
All’interno dello stesso, infatti, gli operanti hanno rilevato la presenza di numerosi prodotti alimentari esposti in vendita nonostante già scaduti, in alcuni casi anche da diversi mesi.
A seguito delle anomalie riscontrate, è scattato il sequestro di più di 70 chili di merce non conforme, oltre alle sanzioni, pari a circa 4mila euro, nei confronti del gestore, trentenne di nazionalità bangladese.
Al termine delle operazioni, i caschi bianchi hanno inoltre trasmesso un rapporto informativo, relativo all’accaduto, al Municipio competente.