Intervento al giardino di piazza Unità d’Italia, zona Caccia Riserva a Santa Marinella • Terzo Binario News

Prosegue l’opera dell’Amministrazione Comunale per la riqualificazione e la manutenzione del verde urbano. Intervento al giardino di Piazza Unità d’Italia, zona Caccia Riserva, in pieno centro cittadino.

“Abbiamo organizzato un calendario di operazioni di ripristino e cura delle aree verdi della città, che ha una costante necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il territorio comunale merita di essere valorizzato, il patrimonio agro-paesaggistico va preservato. Sarà un lavoro lungo ed impegnativo, vista la vasta presenza di verde pubblico sul nostro territorio.

Stessa attenzione la rivolgiamo all’ arredo urbano, per il quale è necessario intervenire con un investimento economico tale da riuscire a realizzare quegli interventi necessari a donare alla città quell’immagine che per troppi anni ha dovuto abbandonare per colpa del dissesto e delle scelte sbagliate di precedenti amministrazioni”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“L’ intervento che ha interessato piazza Unità d’Italia ha riguardato il ripristino della ghiaia, che oramai era praticamente scomparsa, la sistemazione delle siepi e la pulizia profonda dell’area. Sono operazioni di manutenzione che hanno bisogno della cura di tutta la comunità, che deve sentire il senso di appartenenza alla città, alla cosa pubblica.

Questo è solo l’inizio del progetto che stiamo seguendo e che sono certa sarà apprezzato da cittadini e turisti”, ha affermato l’assessore al verde e arredo pubblico, Elisa Mei.

A salvaguardia del patrimonio arboreo e della manutenzione del verde, nei prossimi giorni il Comune affiderà un incarico ad un esperto agrotecnico che valuterà le condizioni di salute e di stabilità delle alberature ad alto fusto, indicherà gli interventi di assistenza in cantiere per le fasi di potatura e le cure fitoterapiche necessarie.