‘International Tour Film Festival’, martedì primo settembre a Santa Severa - Terzo Binario News

Appuntamento al Castello alle 21: il tema centrale del 2020 è ispirato all’ambiente, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e culturale

Seconda tappa dell’‘International Tour Film Festival’ al Castello di Santa Severa martedì primo settembre 2020 alle 21. Si parlerà d’ambiente con ‘Cittadini consapevoli e attivi per la cultura, il paesaggio e l’ambiente’. Il tema centrale del 2020 è ispirato all’ambiente, al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e culturale (art. 9 della Costituzione).

Un interessante palcoscenico in cui misurare i dossier costruiti in didattica a distanza in Cittadinanza e Costituzione nel periodo di confinamento. Una serata per affermare l’importanza oggi assunta dai temi Ambiente, Paesaggio e Beni culturali, anche nel contesto dell’istruzione promuovendo particolari approfondimenti alla luce delle speranze e delle aspettative dei Padri fondatori della Repubblica Italiana.

La tappa è organizzata da: Civitafilmcommission ed Associazione Apidge in collaborazione con Caffeina Festival e con il patrocinio di: Lazio Crea, Coop Culture, Comune di S. Marinella, ENEL, Mibact, Regione Lazio.

PROGRAMMA

Ore 21: saluti Gaetano D’Angelo responsabile Apidge Lazio e Antonio Capuozzo Presidente AFAP Santa Marinella

Ore 21,20: presentazione del romanzo Segreti in Certosa di Marina Marucci, edito da Prospettiva Editrice, alla presenza dell’autrice. Intervista di Gino Saladini

Ore 22: tavola rotonda sul tema cultura ed ambiente (Articolo 9 della costituzione) dove interverranno: Giacomo Ebner Magistrato presso il Tribunale di Roma, Miriam Mirolla psicologa dell’Arte e Tecnica della Percezione e Psicologia della Forma presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, Ezio Sina Presidente Nazionale di Apidge, esperto degli aspetti normativi di organizzazione e ricerca della Pubblica Amministrazione e nel campo della formazione. Modera, Giacomo Barelli responsabile Caffeina Cultura

Ore 22,45: proiezione cortometraggi delle opere finaliste alla nona edizione dell’ITFF2020 sezione: CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI PER IL PAESAGGIO E L’ AMBIENTE (concorso riservato agli studenti italiani anche provenienti da scuole italiane all’estero). Conclusione a cura di Piero Pacchiarotti Presidente International Tour Film Fest 2020.

Presenta la serata: Elisa Tassi. È prevista la diretta streaming della serata sulle pagine FB:

International Tour Film Festival

Associazione Apidge

Ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti contingentati, con distanziamento previsto come da normativa. L’evento è all’aperto con posti a sedere, obbligo di indossare la mascherina e misurazione della temperatura all’ingresso. La serata è inserita nel Cartellone estivo realizzato da Lazio Crea.

Dopo l’apertura avvenuta ad Allumiere, questa seconda serata fa parte del circuito di cinque tappe dell’International Tour Film Fest 2020 che proseguiranno con:

S. Marinella venerdì 4 settembre

Montalto di Castro venerdì 11 settembre

Civitavecchia dal 7 all’11 ottobre.