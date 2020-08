Gli Studenti di Ladispoli: "La sala lettura della biblioteca Impastato oggi non riapre" - Terzo Binario News

“Siamo stati assenti, ma abbiamo continuamente lavorato per voi.



La situazione è la seguente: lunedì 31 agosto, NON riaprirà la sala lettura, né altre sale adibite a tali attività della Biblioteca comunale di Ladispoli. Ciononostante ci è stato confermato che il problema con il personale è stato risolto e che pertanto non sarà necessaria la presenza fisica in biblioteca di chi ha dato disponibilità.

Inoltre, vi informiamo che l’impianto di areazione della sala principale ha subito un danno nel mese di luglio e che richiede una somma non indifferente per essere riparato, ma ci è stato assicurato che le cose sono in movimento e che quanto prima avremo notizie sul come e sul quando lo stesso sarà riparato.



Infine, l’assessore Milani ci assicura che entro pochi giorni ogni problema dovrebbe essere risolto e che quanto prima la biblioteca potrà riprendere le sue normali attività. Sarebbe stato un piacere accogliervi domattina stessa in biblioteca e vi assicuriamo che eravamo pronti a farlo, ma la burocrazia e mistici danni agli impianti ora come ora ci sono avversi.



Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per i turni, per quanto non vi diciamo subito che è tutto annullato, visto che è meglio essere pronti ad ogni evenienza.

Per ora vi chiediamo di attendere altre notizie, vi assicuriamo che non è passato un giorno senza che noi sollecitassimo e ci informassimo come possibile sugli sviluppi.



Continueremo ad aggiornarvi sui canali social. Grazie a tutti”.



#StudentidiLadispoli