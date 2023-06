Iniziata la manutenzione dei sentieri del Parco Bracciano Martignano • Terzo Binario News

Iniziati i lavori di manutenzione ordinaria della ‘Nuova Rete Sentieristica del Parco e dei suoi Comuni’ nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, l’obiettivo è agevolare il percorso nell’area protetta lacustre di turisti, escursionisti e amanti del verde nei trekking, gite a cavallo, in mountain bike o con pedalata assistita.

Si tratta di interventi mirati , resi possibili a seguito della stipula avvenuta nel 2020 di un apposito Protocollo di Intesa con i dieci Comuni del Parco e l’Università Agraria di Bassano Romano.

I primi interventi hanno riguardato lo sfalcio di vegetazione infestante lungo il sentiero CAI 266C (si tratta di Via Bassano di Sutri a Bracciano che collega la Circumlacuale alla località I Covoni nella diramazione della Ciclovia dei Boschi) e il sentiero CAI 269 a Trevignano Romano (da Via di Fonte Termini verso la Macchia di Monterosi e la strada per Fontana Papa Leone fino al lago di Monterosi), i sentieri di Rocca Romana a Trevignano Romano (Roma), Monte Calvi a Sutri (Viterbo) e Monte Raschio a Oriolo Romano (Viterbo).

I prossimi interventi riguarderanno il Bosco di San Celso e Archi di Boccalupo a Bracciano (Roma), la zona della Selciatella a Manziana (Roma) e il Sent. 270A e 270C al lago di Martignano ad Anguillara Sabazia (Roma).

Si ricorda che i 130 km di percorsi tra monti e laghi della ‘Nuova Rete Sentieristica del Parco e dei suoi Comuni’ nel Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano è completamente tracciata e segnata con tabelle formato CAI (Club Alpino Italiano), riprodotta nella Carta Escursionistica del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e dei suoi Comuni scaricabile gratuitamente in formato digitale sul sito istituzionale dell’Ente di gestione del Parco (dal menù, alla voce ‘percorsi’) oppure, in formato cartaceo antistrappo e anti-acqua, acquistabile direttamente in Via Aurelio Saffi 4/A -Bracciano (sede dell’Ente Parco) al costo di 10 euro.

Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano