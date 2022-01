Ingegnere di Allumiere ucciso in Olanda: giallo sulla morte del 43enne Paolo Moroni - Terzo Binario News

Della famiglia il ristorante Tramontana, conosciuto in paese per i modi gentili e la brillantezza negli studi

Un ingegnere informatico di Allumiere, Paolo Moroni, è morto ad Amsterdam in circostanze tutte da chiarire. È successo qualche giorno fa ma la Farnesina ha avvertito la famiglia soltanto ieri. Ne dà notizia il Messaggero.

Il 43enne era tornato da pochi giorni nella capitale dei Paesi Bassi: in attesa che venissero completati i lavori di ristrutturazione della sua casa, si trovava nel comune collinare da dove poteva lavorare in smart working.

Appena ha potuto, è tornato in Olanda finché i familiari non hanno avuto più notizie di lui. Ieri sono stati avvertiti del decesso. Del caso si sta occupando la polizia olandese, con la pista dell’omicidio che ad oggi sembra quella preponderante. In Italia l’incarico di svolgere indagini è stato affidato alla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.

La famiglia di Paolo Moroni è molto conosciuta ad Allumiere e non solo: sono infatti i proprietari di un ristorante rinomato, situato fra Civitavecchia e il paese dei Monti della Tolfa, lungo via Braccianese Claudia. Una famiglia che nel comune collinare conoscono tutti, al punto che a Cesare Moroni, suo zio, è stata intitolata una piazza in contrada Sant’Antonio, dopo che morì in seguito a un incidente di caccia.

Per Paolo gli studi scientifici al Galilei di Civitavecchia conclusi con il massimo dei voti, poi la laurea in ingegneria informatica ma fin da bambino si potevano intuire le sue doti matematiche, ben al di sopra della media. Un “cervello in fuga” lo hanno definito i compaesani – sotto shock una volta appresa la notizia – conosciuto anche per la compostezza, il profilo basso e i modi gentili.