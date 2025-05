Brucia una cantina sociale abbandonata a Maccarese • Terzo Binario News

Dal pomeriggio alle 18 sono al lavoro i Vigili del Fuoco di Cerveteri nella frazione di Fiumicino

Da questo pomeriggio alle ore 18 i Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A hanno risposto ad una chiamata per incendio in via dei Tre Denari nel comune di Fiumicino.

A bruciare è una cantina sociale in stato di abbandono.

Arrivati sul posto i Vvf si sono trovati difronte uno scenario di incendio generalizzato, a bruciare era tutto il primo piano della struttura.

Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento dell’autobotte. Ancora sul posto la squadra dei Vigili del fuoco sta contenendo l’incendio ed ha perlustrato la zona scongiurando la presenza di persone all’interno.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Ancora in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza.