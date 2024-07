Incidente viale Marconi: investito dall'auto alla fermata del bus, un morto • Terzo Binario News

Rilievi affidati alla Polizia locale

Incidente su viale Guglielmo Marconi. Per cause in corso di accertamento un’auto ha sbandato e ha investito un uomo. Per quest’ultimo, 66enne di nazionalità italiana, non c’è stato nulla da fare. La vittima si trovava alla fermata del bus (direzione fuori Roma). Al volante del veicolo, una Fiat Cinquecento (a noleggio), c’era un turco di 26 anni.

La tragedia è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, 13 luglio, su viale Guglielmo Marconi, all’altezza del civico 250. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XI. Presente anche il personale del 118. Il 26enne è stato accompagnato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito.