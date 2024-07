Incidente Piazzale del Caravaggio: morto 29enne • Terzo Binario News

Incidente mortale a Roma. L’episodio è avvenuto poco prima delle 5 di stamani, 13 luglio, all’altezza di Piazzale del Caravaggio. La vittima, italiano, aveva 29 anni.

Il giovane, in sella a un scooter Honda Sh 300, proveniente da via Attilio Ambrosini, giunto sul piazzale, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto sulla rotatoria presente e cadendo in modo rovinoso.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto.