Incidente sull'Aurelia, statale chiusa al km 39 - Terzo Binario News

Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 1 “Aurelia” a Ladispoli, in corrispondenza del km 39, per la presenza di un palo della società Telecom divelto in carreggiata.

Il traffico è deviato come segue: in direzione Roma, con uscita obbligatoria al km 40.7 (Ladispoli Nord); in direzione Civitavecchia, con uscita al km 37.1 (Ladispoli Sud).

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.