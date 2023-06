Incidente sulla Salaria: morto 60enne • Terzo Binario News

Incidente sulla Salaria. Un uomo di 60 anni è morto. L’episodio è avvenuto in prossimità del civico 875, cinquanta minuti dopo la mezzanotte. Sul posto la Polizia locale del Gruppo II Parioli.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, era a bordo di un Kymco Agility. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ha impattato contro il guardrail ed è finito in un fossato.

Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro. Per i rilievi è stata chiusa via Salaria in direzione del Grande raccordo anulare.

c.b.