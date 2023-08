Incidente sulla Colombo: scontro scooter-autocarro, morto 51enne • Terzo Binario News

Intervento delle pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale per i rilievi di un incidente stradale con esito mortale avvenuto questa mattina, intorno alle 8.30 in via Cristoforo Colombo, altezza via Libano direzione GRA.

A perdere la vita un uomo di 51 anni, a bordo di uno scooter Honda SH, che si è scontrato con un autocarro Iveco.

L’uomo alla guida del furgone, di 59 anni, è stato trasportato in codice verde al Campus Biomedico. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.