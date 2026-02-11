Incidente sulla Braccianese, un ferito elisoccorso da Tramontana • Terzo Binario News

Estratto dai pompieri; si sono create file lunghe file sulla consolare fra Civitavecchia e Allumiere

Alle ore 12:00 l’equipaggio della 17A dei Vigili del Fuoco ha risposto ad una chiamata di soccorso per incidente stradale al Km 30 della Sp3a, comune di Allumiere.

Per cause in corso di accertamento, un uomo alla guida del suo furgone ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori strada. I Vvf di Civitavecchia, giunti sul posto, hanno immediatamente messo in atto le operazioni di estricazione del guidatore dalle lamiere.

Grazie alle attrezzature in dotazione, gli uomini della Bonifazi, hanno liberato l’uomo dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Dopo che i sanitari hanno stabilizzato l’uomo, i Vigili del fuoco hanno contribuito al trasporto del ferito a bordo dell’elicottero di soccorso.

In seguito si sono occupati della messa in sicurezza del furgone e dell’area circostante.