Postamat fuori servizio a Cerenova, il Comune di Cerveteri invia una nota ufficiale alla Direzione • Terzo Binario News

Il Delegato Territoriale di Marina di Cerveteri Renato Galluso: “Mancati funzionamenti dello sportello causano disagi importanti alla popolazione”

“Troppe occasioni in cui i cittadini si trovano privati di un servizio fondamentale come lo sportello del Postamat. Per questo motivo, la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che ringrazio per l’attenzione e l’interesse riservato, ha inviato una nota ufficiale a Poste Italiane, rappresentando il disagio vissuto dai cittadini e chiedendo un’analisi approfondita o in caso, la sostituzione dell’apparecchio”. A dichiararlo è Renato Galluso, Delegato Territoriale di Marina di Cerveteri, che aggiunge:

“Lo sportello Postamat è un servizio importantissimo per la nostra collettività. Il suo non funzionamento, episodio che purtroppo si è verificato in più occasioni, causa un disagio fortissimo, soprattutto a quella fascia di popolazione più anziana e più fragile della popolazione, spesso impossibilitata a recarsi con mezzi propri allo sportello di Cerveteri capoluogo. Inviare una nota ufficiale a nome dell’Amministrazione era un impegno che avevo preso con i cittadini in questi giorni. Continuerò, da Delegato e da cittadino, a monitorare la situazione affinché la problematica venga risolta in maniera definitiva il prima possibile. Intanto, colgo l’occasione per ringraziare la Sindaca Gubetti per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sul tema, certo che la Direzione di Poste Italiane, come sempre accaduto, risponderà in maniera celere e con fatti concreti”.