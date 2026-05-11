Incidente sulla Braccianese, ad Allumiere intervengono i pompieri • Terzo Binario News

Alle 18.15 di ieri pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale nel comune di Allumiere.

Precisamente al chilometro 29 della Braccianese Claudia.

Per cause in corso di accertamento due auto hanno impattato tra loro.

Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno trovato gli occupanti delle vetture già fuori dalle stesse vetture essendo riusciti a uscire autonomamente.

I Vvf si sono occupati di mettere in sicurezza le auto e la zona circostante. Sul posto il personale sanitario del 118.