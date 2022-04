Incidente sulla A24 a Roma, 13 feriti - Terzo Binario News

Sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi, nove veicoli coinvolti nel maxi tamponamento

Questa mattina la Sala operativa VVF del Comando di Roma alle 05,40 ha inviato la Squadra 10/A con l’ausilio del Carro Fiamma lungo il raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini, per un tamponamento a catena tra nove autovetture.

Il bilancio del sinistro è di 13 persone ferite di cui tre in codice rosso.

Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso.

Sul posto 118 e Forze dell’ordine