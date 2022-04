Incendio a Santa Maria di Galeria, pompieri di Bracciano sul posto - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Bracciano alle ore 13.30 sono intervenuti per incendio sterpaglie in via di Santa Maria di Galeria altezza civico 171, comune di Roma.

A dare l’allarme sono stati in numerosi passanti che vedevano minata la sicurezza di guida a causa della vasta coltre di fumo sviluppata si a seguito dell’incendio.

I Vvf arrivati sul posto hanno estinto rapidamente le fiamme impedendo alle stesse di propagarsi alle abitazioni adiacenti. In seguito hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Non si è registrato nessun ferito.