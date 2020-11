Incidente sulla A12: grave 68enne di Ladispoli - Terzo Binario News

Nello scontro coinvolte due auto. L’uomo elitrasportato al Gemelli, ferito anche un cane

Incidente sulla A12, all’altezza del chilometro 34, in direzione Civitavecchia. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una Suzuki Vitara e una vettura aziendale dell’Enel. I componenti di quest’ultimo veicolo sono rimasti illesi mentre un 68enne, che si trovava nell’altro abitacolo, è stato elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli: ha riportato un trauma cranico.

Nella Suzuki era presente anche un cane, razza Setter, rimasto ferito alla testa e che con probabilità verrà condotto in una clinica veterinaria. L’episodio è avvenuto alle 16,30 di lunedì 9 novembre. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno soccorso l’anziano e l’animale, in attesa dell’arrivo del personale del 118. Presente pure la Polizia stradale.

[AGG]FINE TRAFFICO BLOCCATO 2 km di coda tra Cerveteri e Ladispoli > Civitavecchia#luceverdehttps://t.co/m4M6SnR61S — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 9, 2020

c.b.