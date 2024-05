Incidente sulla A12 al km 27, furgone tampona un bus turistico: autista in codice rosso • Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas

Alle ore 11:30 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cerveteri si è recata al km 27 dell’autostrada in direzione Roma. Un furgone per cause ancora da accertare ha tamponato violentemente un autobus carico di turisti spagnoli.

Un impatto violento, a tal punto che il conducente del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno faticato non poco per liberarlo. Una volta estratto, lo hanno affidato al personale sanitario del 118.

Fortunatamente sono tutti illesi gli occupanti del bus turistico. Sul posto presente anche la Polizia Stradale e il personale di Anas.

L’autista è stato trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital.

