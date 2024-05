Ancora temporali sul Litorale laziale, prosegue l'allerta meteo • Terzo Binario News

Brutto tempo su Cerveteri e Ladispoli: già questa mattina un brutto acquazzone si è abbattuto in terra etrusca

Continua l’allerta gialla sul Lazio per pioggia e vento anche per la prima parte della giornata di oggi e per le successive 24-36 ore.

La Protezione Civile ha emesso un bollettino per condizioni meteorologiche avverse, che segue ed estende quello emesso ieri.

I fenomeni meteo, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche anche nel Lazio con il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco.

Previsti rovesci di forte intensità, con frequenti tuoni e fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento