Albero finisce sul palazzo: evacuati tre appartamenti • Terzo Binario News

Intervento dei Vigili del fuoco in via Latina, all’incrocio con via Cameria; nessuna persona è rimasta coinvolta

Un albero pericolante, di grosse dimensioni, adagiato su un palazzo. Per questo motivo, dalle 11 di oggi – 2 maggio – i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con una squadra, l’autoscala e l’autogrù in via Latina, all’incrocio con via Cameria, zona Appio Latino.

Secondo le prime informazioni raccolte, nessuna persona è rimasta coinvolta. In via precauzionale, sono stati evacuati tre appartamenti. In corso, per la cronaca, le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Presenti sul posto anche il funzionario di servizio dei pompieri e il personale della Polizia locale di Roma Capitale.