Incidente in zona industriale a Civitavecchia, i pompieri estraggono un ferito • Terzo Binario News

Alle ore 20.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale sul prolungamento della strada mediana.

Precisamente nella rotonda che mette in comunicazione la strada mediana nuova e via delle Vigne.

Un autofurgone ed una vettura di media cilindrata, Audi, per cause in corso di accertamento hanno violentemente impattato tra loro.

I Vvf arrivati sul posto hanno immediatamente, grazie all’attrezzatura in dotazione, estratto dalle lamiere il guidatore dell’auto ed affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

A bordo della vettura c’erano altre due persone che però sono uscite autonomamente dal veicolo. Anche il guidatore del furgone è uscito in maniera autonoma.

Dopo essersi presi cura degli occupanti dei veicoli, gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e l’area interessata.

Sul posto Polizia e Carabinieri.