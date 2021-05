Incidente in via Tuscolana: morto 55enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Tuscolana all’altezza di via Anile, zona Morena. Un 55enne è morto: l’episodio è accaduto alle 15 di sabato 15 maggio. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della Polizia locale Gruppo VII.

⛔ via Tuscolana Carreggiata chiusa altezza Ponte Linari

🚗 ➡traffico deviato su Via di Casal Morena > Frascati#Luceverdehttps://t.co/FIkjIzc2Ge — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 15, 2021

Il sinistro ha coinvolto un autoveicolo Hyundai Getz, che percorreva la strada direzione Frascati. Il conducente, per cause in fase di accertamento , ha perso il controllo del mezzo, andando a finire contro il guardrail.

Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.