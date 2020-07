Incidente in via Tirana a Ladispoli, Ardita: "Le strisce orizzontali le dipingo io" - Terzo Binario News

Il consigliere Giovanni Ardita, che aveva annunciato l’addio alla politica per il 19 marzo https://www.terzobinario.it/ladispoli-ardita-ultima-uscita-pubblica-il-19-marzo-poi-lascio-la-politica/ , interviene in merito alla serie di incidenti che si verificano spesso in via Tirana, a causa dell’assenza di segnaletica orizzontale che induce le vetture a proseguire senza rispettare gli stop.

A seguito di quanto avvenuto stamani, con un incidente senza conseguenze per le persone, è sorta nuovamente la problematica della segnaletica per la quale il consigliere Fdi offre il suo aiuto.

“Domani mattina vengo sul posto e chiamo il sindaco Grando o si fanno queste strisce pedonali o le faccio io. Al massimo ore 10 domani mattina sono lì”.