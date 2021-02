Incidente in via Livorno, 77enne in codice rosso - Terzo Binario News

Rilievi effettuati dal II Gruppo Sapienza di Roma Capitale

(foto Facebook Matteo S. Gruppo Quelli di Piazza Bologna) – Intervento della Polizia Locale II Gruppo Sapienza per effettuare i rilievi di un incidente occorso ieri era alle 22 in via Livorno, con il ribaltamento del veicolo.

Il conducente, un uomo italiano di 77 anni, è rimasto ferito e trasportato presso l’ospedale San Giovanni in codice rosso.

Nell’impatto sono rimasti danneggiati altri due veicoli. Ulteriori pattuglie della Polizia locale sono sopraggiunte per messa in sicurezza della strada per la presenza di detriti e macchie d’olio.

Agenti impegnati fino alle prime ore di questa mattina nella chiusura dell’area per consentire la pulizia della via e il ripristino delle condizioni di sicurezza.