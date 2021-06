Stamani Oriolo si è risvegliata con un incidente stradale nel centro di Oriolo senza feriti, ma con diverse vetture danneggiate.

In via Claudia presenti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto incidentate. Coinvolto un furgone.

Problemi per il traffico in paese, con la Polizia Locale sul posto.