Tragedia in zona Marconi. Una donna di 54 anni è precipitata dall’ottavo piano: per lei non c’è stato niente da fare. L’episodio è accaduto alle 10,40 di lunedì 14 giugno in via Oderisi da Gubbio.

Sul posto la Polizia. La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo.