Incidente in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Acilia. L’episodio Alle 9,10 di oggi. Il sinistro ha coinvolto un Fiat Iveco e uno scooter Honda Sh. Un ferito, un uomo italiano, trasportato al San Camillo in codice rosso.

Sul posto il Gruppo Gpit (Gruppo Pronto intervento traffico) della Polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata riaperta verso le 12.