Incendio nel locale tecnico dell'ascensore, evacuate trenta persone • Terzo Binario News

Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco, non ci sono stati feriti né intossicati

Un risveglio improvviso quello dei residenti di un palazzo situato in via Castelrosso, zona Eur. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incendio nel locale tecnico dell’ascensore, al settimo piano dello stabile. Come riferito dai caschi rossi, una persona è rimasta bloccata nel proprio appartamento all’attico a causa delle fiamme e del fumo scaturite dall’incendio. Si tratta di un 50enne, affidato poi alle cure del 118.

Per precauzione, trenta persone sono state fatte evacuare, per consentire la messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo Radiomobile e i Vigili del fuoco con le squadre 7A e 11A con l’ausilio di un’Autoscala e Carro Teli. Non ci sono stati intossicati.